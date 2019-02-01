2019/02/01 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن نائب قائد “فيلق القدس”، التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس “داعش” ودعمه، وقدمت 5 آلاف قتيل، لكنها لم تتمكن أن تفعل شيئا.
وفي كلمته خلال مراسم لإحياء ذكرى “الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة”، قال العميد إسماعيل قاآني: “إن الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد […]
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أعلن نائب قائد “فيلق القدس”، التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس “داعش” ودعمه، وقدمت 5 آلاف قتيل، لكنها لم تتمكن أن تفعل شيئا.
وفي كلمته خلال مراسم لإحياء ذكرى “الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة”، قال العميد إسماعيل قاآني: “إن الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد “فيلق القدس”: أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على “داعش”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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