نائب قائد “فيلق القدس”: أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على “داعش”

2019/02/01 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب قائد “فيلق القدس”، التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس “داعش” ودعمه، وقدمت 5 آلاف قتيل، لكنها لم تتمكن أن تفعل شيئا.وفي كلمته خلال مراسم لإحياء ذكرى “الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة”، قال العميد إسماعيل قاآني: “إن الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد […]

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