الداخلية تعلن القبض على مسؤول وحدة مقاومة الطائرات بداعش في الموصل

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القتِ القواتُ الامنيةُ القبضَ على ما يُسمى مسؤولَ وحدةِ مقاومةِ الطائراتِ بتنظيمِ داعشَ الارهابي في مدينةِ الموصل الناطقُ باسمِ وزارةِ الداخليةِ اللواء سعد معن اوضحَ

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