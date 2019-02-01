محافظ بغداد عاكفين على جرد الاراضي ومعرفة جنسها بغية توزيعها

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري عن بأعداد جرودات بالاراضي ومعرفة طبيعة جنسها واخذ الموافقات الرسمية للمضي بتوزيعها على شريحة الموظفين في محافظة بغــداد للاسهام

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