العمل تقيم ورشة قانونية عن تنفيذ آليات قانون الحماية الاجتماعية وامكانية تعديله

2019/02/01 | 17:43

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اقامت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل ورشة عمل قانونية تناولت (قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وآليات تنفيذ احكامه ومتطلبات تطبيقه وضمانات تحقيق

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