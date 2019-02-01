انفجار في صلاح الدين والضحية طفلين

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة،اليوم الجمعة، عن حصيلة انفجار عبوة ناسفة في جبل مكحول بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "حصيلة انفجار العبوة على عائلة في جبل مكحول، بلغت ستة اصابات، توفي منهم طفلين".

وأضاف، ان "العائلة من قرية الزوية كانت في نزهة مما ادى الى استشهاد طفلين وجرح بقية أفراد العائلة.اتتهى/ ف

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