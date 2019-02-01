اعتقال سبعة متاجرين بالبشر في بغداد

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن القاء القبض على 10 مطلوبين بقضايا مختلفة غالبيتهم بتهم الاتجار بالبشر في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان، قوة من لواء المشاة (24) تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة أبو غريب غربي بغـــداد.

واضاف البيان، ان "القوات الأمنية تمكنت مــــــــن اللواءين الخامس عشر والسابع الشرطة الاتحادية مـــــــن اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (440/سرقة) ضمن منطقتي (حي الري، الكمالية).

واشار الى، انه "تم اعتقال سبعة متهمين بالاتجار بالبشر ضمن منطقة أبي نؤاس، منوها الى انه تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".



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