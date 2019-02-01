محافظ بغداد يزف بشرى لموظفي المحافظة

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي للجزائري، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري وجه بجرد الأراضي ومعرفة طبيعة جنسها وأخذ الموافقات الرسمية للمضي بتوزيعها على شريحة الموظفين في محافظة بغداد للاسهام بحل مشكلة السكن".

وأضاف المكتب في بيان " الغدير " نسخة منه، إن "ذلك يتم وفق لجنة مركزية واستمارة تنافس وتفاضل بصدد إعدادها حال استحصال كافة الموافقات".

انتهى ع.س

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