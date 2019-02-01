ترمب يواجه معارضةً من نواب حزبه بمجلس الشيوخ حول الانسحاب من سوريا

2019/02/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلصوت مجلس الشيوخ، الذي يملك الحزب الجمهوري الأغلبية فيه، مساء الخميس، ضد قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، وإن كان هذا التصويت رمزياً، إلا أنه يكشف المعارضة التي يواجهها الرئيس الأمريكي من قبل نواب حزبه بخصوص سحب قوات بلاده من سوريا.وتلقى الرئيس دونالد ترمب صفعة من نواب حزبه بمجلس الشيوخ، الذين صوتوا بغالبية كبيرة على تعديل، يفيد بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في سوريا وأفغانستان لايزال يشكل خطراً على الولايات المتحدة، وهو تصويت رمزي، ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.وقد عبر هذا التعديل "عن شعور مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة تواجه حالياً تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في سوريا وأفغانستان، وبأن انسحاباً متسرعاً للولايات المتحدة يمكن أن يعرض التقدم الذي تم إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر"، وقد جاء التصويت بغالبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ "68 مقابل 23".ويقف وراء التعديل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي يتجنب عادة انتقاد ترمب علناً.وقال ماكونيل، مساء الخميس، إن الأمر يتعلق بـ"السماح لأعضاء مجلس الشيوخ بأن يقولوا علناً ما الذي يجب على الولايات المتحدة أن تفعله في سوريا وأفغانستان".وأضاف أن تنظيم "الدولة الإسلامية والقاعدة لم يهزما بعد"، وهو ما يتعارض مباشرة مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي في وقت سابق.وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلاً إن "جهاديي تنظيم (الدولة الإسلامية) قد هزموا.كما أن الرئيس الأمريكي لا يخفي نيته مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن بعد 17 عاماً من الصراع".وقد أدى قرار ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا، إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، وأثار قلق الأوروبيين والكورد الذين يعدون حلفاء للولايات المتحدة.وإن لم يكن لهذا التصويت تأثير حقيقي على السياسة التي يختار اعتمادها ترمب في المنطقة العربية، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترمب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرع من سوريا.

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