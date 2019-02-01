رواد تويتر يدشنون هشتاج بعنوان «حاكموا سما المصرى»

2019/02/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ربى حكمت، اخصائية حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، ومسئولة مبادرة «علم لا تعلم»، إن المبادرة تهدف إلى رفع المستوى التوعوي حول قضايا العنف ضد الأطفال.

وأضافت ربى حكمت فى حوار خاص لبرنامج «يوم جديد» المذاع على فضائية الغد أن هذه المبادرة بدأت فى عام 2007 وكانت موجهة للشباب.

وأوضحت أن ظاهرة العنف ضد الأطفال موجودة فى كل دول العالم وموجودة فى كل المستويات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المبادرة تدرب الوالدين على كيفية تربية الأطفال بالشكل الصحيح.

وفي السياق ذاته أكدت حكمت أن هناك نشاطات ممنهجة لنجاح المبادرة وأن هذه الاستراتيجية الوطنية مدتها ثلاث سنوات.

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