الليلة.. محمود حميدة ضيف مهرجان جمعية الفيلم المصري

2019/02/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمود حميدة

يحل الفنان المصري محمود حميدة، و الفنانة كوكي، و الفنان إبراهيم النجاري والمخرج أحمد عبدالله صالح والمونتيرة منة الشيشيني ومدير التصوير ماجد نادر ضيوفا علي فعاليات اليوم السابع لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية الدورة الـ45 حيث سيعرض فيلم ورد مسموم للجمهور ويعقبه لقاء وندوة يديرها الناقد محمدالروبي.

ويتنافس الفيلم علي جوائز لجنة التحكيم مع 7 افلام أخري وهي طلق صناعي وبلاش تبوسني وزهرة الصبار وحرب كرموز وتراب الماس ويوم الدين وليل خارجي.

تدور أحداث الفيلم حول تحية فتاة شابة وتعمل كعاملة مراحيض، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.

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