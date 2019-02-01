2019/02/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس: أكملت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تعاقدها الرسمي مع المحترف السوري مؤيد العجان للدفاع عن ألوان فريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة.وخاض العجان مساء اليوم الجمعة اول وحدة تدريبية مع الفريق، وسط استقبال من اللاعبين والملاك التدريبي والجماهير، وسيرتدي اللاعب رقم 33 مع الصقور.

وكان اللاعب السوري قد مثل القوة الجوية للفترة من (2014/2016).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوري مؤيد العجان يعود للبيت الازرق بالرقم 33 ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوري مؤيد العجان يعود للبيت الازرق بالرقم 33 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).