2019/02/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كتب اليوم الوزير الاردني السابق صالح القلاب في 02/01/2019 مادحا نظام صدام وشامتا بالعراقيين ومعتبرا الشيعة تابعين للفرس..كل هذا والحكومة العراقية ماضية في امتيازات خاصة للاردن في النفط: نص ما كتبه من مقال عنوان المقال ” لهذا يتذكرون صدام ” ما المشكلة في أنَّ العراقيين، وبمن فيهم من ذاقوا الأمرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير اردني سابق يمتدح صدام ويتجاوز على شيعة العراق والعراق مستمر في اعطاء النفط صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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