تباطؤ نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال يناير

2019/02/01 | 17:48

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مباشر: تباطأ متوسط نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين استقر عدد ساعات العمل على الصعيد الأسبوعي.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن متوسط أجور العاملين في الساعة في الولايات المتحدة نما بنحو 3.2% خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يناير الماضي مقابل 3.3% الزيادة المسجلة في الفترة المماثلة المنتهية في الشهر السابق له بعد التعديل.





أما على أساس شهري، فإن متوسط أجور العاملين الأمريكيين ارتفعت بمقدار 3 سنتات أو 0.1% خلال يناير الماضي لتصل إلى 27.56 دولار في الساعة مقابل زيادة 10 سنتات في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين بالاقتصاد الأكبر حول العالم سوف تشهد زيادة بنسبة 0.1% خلال يناير.





وبحسب البيانات، فإن متوسط عدد ساعات العمل لكافة الموظفين في الولايات المتحدة استقر عند 34.5 ساعة أسبوعياً خلال ديسمبر.





وأظهر تقرير الوظاف الشهري أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4% بنهاية يناير الماضي بفعل أثر الإغلاق الحكومي.





وبحلول الساعة 1:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1480 دولار.





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