حزب برهم صالح: لسنا للبيع وسنواصل العمل السياسي

2019/02/01 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى آرام قادر رئيس "التحالف الوطني" والمسمى بـ"التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة سابقا يوم الجمعة ان يكون الحزب قد انخرط مع قوى سياسية اخرى في اقليم كوردستان.

وقال قادر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وسط حضور من اعضاء الحزب في السليمانية، ان "التحالف الوطني ليس للبيع، وسيواصل عمله السياسي في كوردستان".

واضاف مخاطبا اعضاء حزبه "انتم من يحدد مصير الحزب والعمل فيه، ولا احد يتخذ القرار بالنيابة عنكم، مردفا بالقول انه "نعلن اليوم 1/2/2019 اننا سنعمل بكل قوة".

وكان برهم صالح، أسس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، في كانون الاول 2017، فيما استقال من رئاسة التحالف يوم 19 آب من عام 2018، وعاد الى صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني، لينتخب رئيسا للجمهورية.

وتمكن الديمقراطية والعدالة من الحصول على مقعدين في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في ايار الماضي.

وقرر التحالف في شهر ايلول الماضي تبديل التسمية الى "التحالف الوطني" وانتخاب قادرا رئيسا له.

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