الزوراء يضيق الخناق على الشرطة بفوزه على الكهرباء بهدف نظيف

2019/02/01 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..ضيق فريق الزوراء الخناق على المتصدر الشرطة، بفوزه، الجمعة، على مضيفه الكهرباء بهدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على ملعب التاجي في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.ويدين فريق النوارس في الفوز الى مهاجمه علا عباس الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 47 من عمر المباراة.وبهذا […]

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