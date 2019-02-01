موغيريني تعلن تشكيل مجموعة اتّصال دوليّة للأزمة في فنزويلا

2019/02/01 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني اليوم أن الاتحاد سيشكل مجموعة اتصال دولية للمساعدة في إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، لافتة الى أن دولا أعضاء عدة ستعترف بخوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقالت موغيريني عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في بوخارست، إن قرار الاعتراف بغوايدو، المدعوم أمريكياً، "من صلاحيات الدول".



والعديد من الدول الأعضاء ستتخذ هذه الخطوة.وقد اعترف برلمان الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا والمدعوم أمريكياً، باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد في خطوة رمزية قال النواب إنها تهدف إلى إبقاء الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو.وصوت النواب في البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم بالاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ودعوا حكومات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف به.وقال النائب الإسباني إستيبان جونزاليس بونس في بيان له "من أوروبا يمكننا أن نساعد في تغيير النظام في فنزويلا وإعلان أن الطغاة لن يتيحوا قط أي فرصة للديمقراطية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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