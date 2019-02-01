شاحنات أردنية تصل الى طريبيل لإستئناف دخولها غداً

2019/02/01 | 18:13

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بغداد:سومر نيوز

وصلت شاحنات أردنية الى منفذ طريبيل الحدودي مع العراق في محافظة الأنبار.

وسيتم إفتتاح المنفذ غداً ا...

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