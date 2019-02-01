ترمب: ظلت سوريا مثقلة بتنظيم داعش حتى قدومي للسلطة

2019/02/01 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، إن الوقت حان لسحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان، مضيفاً: "ظلت سوريا مثقلة بتنظيم داعش حتى قدومي للسلطة".وأشار ترمب، في تغريدة عبر تويتر، إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنويًا 50 مليار دولار في أفغانستان.وتابع "ورثت فوضى عارمة في سوريا وأفغانستان، حروب لا تنتهي، وإنفاق غير محدود، وموت".ولفت ترمب، إلى أنه خلال حملته الانتخابية، "قلت بقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف.ننفق 50 مليار دولار سنويا في أفغانستان.لقد ضربناهم بقوة (التنظيمات التي تحارب واشنطن) لدرجة أننا نتحدث الآن عن السلام بعد 18 عامًا".(على مرور الأزمة). وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي، "ظلت سوريا مثقلة بتنظيم داعش، لحين قدومي (للسلطة).قريبًا سنكون دمّرنا الخلافة 100 بالمائة، لكننا سنراقبهم عن كثب".وأردف "حان الوقت الآن للبدء بالعودة إلى الوطن، وإنفاق أموالنا بحكمة بعد مضي سنوات عديدة".ومساء الخميس، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة لصالح مناقشة تعديل قانوني يعارض بشدة سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن ترمب، عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.والخميس، قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إن أطراف حل الأزمة الأفغانية حققت تطورًا ملحوظًا على صعيدين رئيسيين، أولهما: محاربة الإرهاب، والثاني انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وتقود الولايات المتحدة جهودا للسلام في أفغانستان، وتقول إن أي تسوية في البلاد يجب أن تكون بين الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا، و"طالبان".

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