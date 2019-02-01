زلازل جليدية تهز وسط الولايات المتحدة

2019/02/01 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سمع كثير من سكان ولايات وسط الولايات المتحدة أصوات انفجارات في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.وقال سكان ولايتي أوهايو وبنسلفانيا إنهم سمعوا أصوات انفجارات بصورة شبه مستمرة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.ونجمت الانفجارات عن الانخفاض الحاد […]

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