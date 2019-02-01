ديالى | ضبط ثالث شاحنة محملة بمادة تدخل بصناعة المتفجرات خلال 24 ساعة

2019/02/01 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديريةُ أمنِ ديالى ضبطَ ثالثِ شاحنةٍ محملةٍ بمادةٍ تَدخلُ بصناعةِ المتفجراتِ خلالَ اربعٍ وعشرينَ ساعة.

وذكرتِ المديريةُ في بيانٍ أن مفارزَ مديريةِ امنِ المحافظةِ تمكنت

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