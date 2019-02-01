أسماك غامضة من أعماق البحار تنذر بكارثة محققة لليابانيين

2019/02/01 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في واقعة سببت هلع كثيرين، ينتظر اليابانيون كارثة محققة، مستندين إلى تجارب مفزعة مروا بها، وشعوب أخرى، خلال السنوات الماضية، فيما يوضح العلم أن للأمر

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