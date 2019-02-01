رابطة شركات الصرافة في العراق مطامح وتحديات

2019/02/01 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هادي جلو مرعي

يتطلع العراقيون الى إقتصاد اكثر مرونة بالإعتماد على إنفتاح على اقتصاديات العالم ، ورفض رهن حركة المال والتجارة والاستثمار ببلد ، أو بمنظومة

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