وفاة شخص واصابة اخرين بتصادم 4 سيارات في السليمانية

2019/02/01 | 18:14

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شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن مصرع شخص واصابة اخرين بحادث سير وقع على طريق السليمانية - دوكان.

وبث راديو "ترفك اف أم" بيانا عن المديرية جاء فيه انه اربع سيارات تصادمت عصر اليوم على طريق السليمانية – دوكان قرب منطقة " پیرە مـگرون" مما ادى الى وفاة شخص واصابة اخرين حسب المعلومات الاولية للحادث.

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