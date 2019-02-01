2019/02/01 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخص واصابة اخرين بتصادم 4 سيارات في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن مصرع شخص واصابة اخرين بحادث سير وقع على طريق السليمانية - دوكان.
وبث راديو "ترفك اف أم" بيانا عن المديرية جاء فيه انه اربع سيارات تصادمت عصر اليوم على طريق السليمانية – دوكان قرب منطقة " پیرە مـگرون" مما ادى الى وفاة شخص واصابة اخرين حسب المعلومات الاولية للحادث.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخص واصابة اخرين بتصادم 4 سيارات في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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