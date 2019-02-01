عضو بالديمقراطي الكردستاني يدعو لتفعيل حظر الطيران على كردستان

2019/02/01 | 18:17

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بغداد- العراق اليوم:

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة لفرض حظر للطيران على اقليم كردستان، ...





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