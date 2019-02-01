2019/02/01 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الشوط الأول ينتهي بتقدم قطر 2- 0 على اليابان

01/02/2019 17:49:00 PM |

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واع بغداد

نتهى الشوط الاول لمباراة نهائي كأس آسيا بتقدم قطر بهدفين دون رد على اليابان.

وأفتتتح المعز علي التسجيل لقطر في د 12 بهدف رائع من مقصية ليدخل به تاريخ البطولة الآسيوية كأكثر لاعب يسجل في نسخة واحد حيث أصبح رصيده – حتى الآن- 9 أهداف متجاوزاً بها اللاعب الإيراني السابق علي دائي 8 أهداف.

وجاء الهدف الثاني من قدم مهاجم العنابي عبد العزيز حاتم بضربة متقنة من خارج منطقة الجزاء في د 27 .

ولم يشكل المنتخب الياباني الخطورة المذكورة على مرمى قطر رغم إستحواذه الأكثر للكرة.

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