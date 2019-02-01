بجهود ذاتية.. أهالي بهرز ينقذون أهم مشاريع بعقوبة الأروائية ودعوات لتدخل حكومي (صور)

2019/02/01 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

شارك أهالي ناحية بهرز جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بالياتهم الشخصية في إنقاذ مشروع إروائي "ستراتيجي" من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب نهر ديالى خلال الايام الثلاثة الاخيرة.

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة أصحاب "القابلات" من أهالي الناحية في نقل التراب من أماكن مختلفة لإنشاء ساتر ترابي حول المشروع لحمايته من الغرق.

"الخطر لازال قائما"

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس ناحية بهرز عبد المطلب السامرائي الى تدخل حكومي "عاجل" ومساندة الجهد الذاتي لإهالي الناحية، فيما حذر من أن الساتر الترابي لايمكنه حماية المشروع بسبب الارتفاع المستمر لمناسيب نهر ديالى.

وقال عبد المطلب، إن " الاهالي بذولوا جهدهم قدر المستطاع لحماية المشروع الاروائي من الغرق، وحان الوقت لتدخل الجهات الحكومية المختصة والعمل على اسناد المشروع بشكل مباشر وفوري".

يذكر ان مشروع جنوب بهرز من المشاريع المهمة والاستراتيجية في بعقوبة، وهو ينقل مياه نهر ديالى صوب نهر خريسان لسقي الاف الدونمات من البساتين والاراضي الزراعية جنوب بعقوبة ومنها "بزايز" بهرز.

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