ميركل: الانتخابات الجديدة هي الحل الوحيد لفنزويلا

2019/02/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تضرب فنزويلا في الوقت الراهن.





وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أرمينيا في برلين، اليوم الجمعة، أنها لا تعتقد أن الانتخابات في فنزويلا التي أعادت نيكولاس مادورو إلى السلطة في 2018 كانت حرة.





وتابعت المستشارة الألمانية: "نريد أن نساهم في ضمان عدم حدوث تصعيد ولكن على الشعب الفنزويلي أيضاً أن يكون قادراً على تعزيز مصالحه الخاصة وأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال انتخابات جديدة".





وفي أوائل الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفنزويلي نفسه رئيساً للبلاد في انتخابات طالتها العديد من الاتهامات من بعض قادة العالم بأنها مزورة.





وفضلاً على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها فنزويلا في الأساس، تزايدت التوترات السياسية في دولة أمريكا الجنوبية مع تصعيد الاحتجاجات ضد مادورو وإعلان زعيم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





ونال "جوايدو" الدعم والتأييد رئيساً مؤقتاً لفنزويلا من الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.





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