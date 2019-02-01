تراجع صادرات العراق النفطية خلال يناير رغم ارتفاع الإيرادات

2019/02/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 113.1 مليون برميل بايرادات ناهزت 6.4 مليار دولار.





وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان اليوم الجمعة، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير، كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق تجاوزت 110.2 مليون برميل، أما من حقول كركوك فسجلت الكميات المصدرة 2.3 مليون برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 550.8 ألف برميل.





وأشار جهاد، في البيان المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3.649 مليون برميل، بمعدل سعر 56,164 دولاراً للبرميل الواحد.





كانت صادرات العراق النفطية خلال شهر ديسمبر 2018، بلغت 115.52 مليون برميل، بإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار.





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