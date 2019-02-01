2019/02/01 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xf3qFA8rFtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد .. بن سلمان الحازم القوي الشجاع) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد .. بن سلمان الحازم القوي الشجاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).