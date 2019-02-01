2019/02/01 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أثار مقال الكاتب العراقي سليم الحسني انتقادات واسعة، لما تضمنه من اتهامات واضحة للمرجعية العليا، في النجف، فيما طالب نخب دينية وثقافية، الحسني بالتراجع عن موقفه..صحيفة اليوم الثامن تطالب متابعيها بابداء الراي بخصوص هذا المقال وماهو موقفهم نص المقال نشر على صحيفة المثقف د.سليم الحسني سليم الحسني شكّل أبناء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موضوع حساس جدا أبناء المراجع..



خط(ر يهدد المرجعية..



مقال أثار انتقادات واسعة.



صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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