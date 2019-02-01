انعقاد ندوة “نموذج محاكاة جامعة الدول العربية”

2019/02/01 | 18:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقد قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية ( إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) ندوة بعنوان “نموذج محاكاة جامعة الدول العربية” وذلك بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورة اليوبيل الذهبي،أفتتح الندوة وزير مفوض ماجد المطيري، مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل بجامعة الدول العربية، وتطرقت الندوة إلي تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص بنموذج “محاكاة جامعة الدول العربية” الذي تم بمشاركة عدد من الطلاب العرب في برنامج التدريب الصيفي لعام 2018، باعتباره أحد أهم أنواع التدريب التعريفي والتأهيلي للشباب وتزويدهم بمعلومات حول جامعة الدول العربية وآليات عملها ومنظومة العمل العربي المشترك وثقافات الأمة العربية بشكل عام.كما تناولت الندوة إبراز دور الإدارة في تطوير قدرات ومهارات موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولإكسابهم الخبرات العلمية اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب.وفِي هذا الصدد مازال الجناح الخاص بضيف الشرف “جامعة الدول العربية” مستمر في الأنشطة والفعاليات، كبرنامج ركن الطفل الذي يوفر على مدار الساعة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال وورش العمل التي تعكس رسالة تنمية الإبداع الحسي للأطفال، وقد سعت لتأصيل القيم الثقافية المصرية والعربية التي تناسب الفئات العمرية المختلفة، وكان هذا تحت رعاية وتعاون مركز الطفل للحضارة والابداع بجمهورية مصر العربية.

وكذلك منطقة القراءة الحرة التي وفرت للوافدين مساحة خاصة أو مكتبة صغيرة تتضمن بعض العناوين كالكتب والمراجع العربية أو الأجنبية حول نطاق جامعة الدول العربية والعمل العربي، والتي تم انتقاءها من مقتنيات مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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