ترامب: حان الوقت للانسحاب من سوريا وافغانستان

2019/02/01 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب، الجمعة، ان الوقت قد حان “للعودة الى الوطن” والانسحاب من سوريا وافغانستان.وقال ترامب في صفحته الرسمية على “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (1 شباط 2019): “تسلمت فوضى عارمة في ​سوريا​ وأفغانستان​، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى.خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه […]

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