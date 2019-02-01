2019/02/01 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ان الوقت قد حان “للعودة الى الوطن” والانسحاب من سوريا وافغانستان.
وقال ترامب في صفحته الرسمية على “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (1 شباط 2019): “تسلمت فوضى عارمة في سوريا وأفغانستان، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى.
خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: حان الوقت للانسحاب من سوريا وافغانستان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ترامب في صفحته الرسمية على “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (1 شباط 2019): “تسلمت فوضى عارمة في سوريا وأفغانستان، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى.
خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: حان الوقت للانسحاب من سوريا وافغانستان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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