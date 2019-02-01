مالية الحشد الشعبي تحسم الجدل بشأن رواتب 2019

2019/02/01 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، امكانية تغطية رواتب جميع المنتسبين لعام 2019، فيما ابدت تحفظها على ما تم تخصيصه للهيئة من مبالغ في الموازنة.وقال مدير المالية العامة حسين اسماعيل خليل في تصريح صحفي تابعه “ناس”، اليوم (1 شباط 2019)، إن “رواتب الحشد الشعبي للعالم الحالي مغطاة بالكامل […]

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