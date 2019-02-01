برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

2019/02/01 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي أجريت اليوم الجمعة، عن اصطدام الغريمين التاريخيين برشلونة وريال مدريد، فيما يلتقي ريال بيتيس مع فالنسيا في المواجهة الثانية لهذا الدور.وجرت مراسم القرعة في ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، الذي سيتضيف نهائي البطولة الإسبانية في 25 آيار المقبل.ويلتقي الغريمان التقليديان […]

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