أمانة بغداد تباشر بأعمال تطوير قطاع (٥٤) بمدينة الصدر

2019/02/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، بأعمال تطوير قطاع (٥٤) بمدينة الصدر، بإشراف الملاك المتقدم للدائرة ومتابعة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.

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