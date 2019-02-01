الأنبار: قلة التخصيصات المالية تحول دون معالجة الأجسام المفخخة في المناطق المستعادة

2019/02/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مجلس محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بأن قلة التخصيصات المالية تحول دون الانتهاء من إغلاق ملف خطر الأجسام المفخخة التي مازالت تشكل خطرًا كبيرًا يداهم المناطق المستعادة .

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