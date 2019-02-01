ترحيب إيراني بالحكومة اللبنانية الجديدة

2019/02/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت طهران بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملها في أن يؤسس تشكيل الحكومة اللبنانية لمرحلة جديدة من "التقارب السياسي" في لبنان.

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