2019/02/01 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3zx3DHmZY9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا وعد وزير الشباب الأندية الرياضية ؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا وعد وزير الشباب الأندية الرياضية ؟ #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).