المعز علي يحطم الرقم القياسي لدائي في كأس آسيا

2019/02/01 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع المعز علي (22 عاماً) عدد أهدافه في النسخة الحالية إلى تسعة أهداف ليصبح صاحب أكثر عدد من الأهداف في بطولة واحدة بفارق هدف عن الأسطورة الإيرانية علي دائي.ووضع المعز علي بحركة مزودجة رائعة فريقه في المقدمة مع الدقيقة 12 بعد تمريرة حاسمة من أفضل صانع ألعاب في البطولة أكرم عفيف.

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