الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة وتدعو الشعب اللبناني للتكاتف

2019/02/01 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الجامعة العربية، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة سعد الحريري.

وقدم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، تهنئته للحريري على نجاحه في إدارة المشاورات وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، مثمنا دور الرئيس اللبناني ميشال عون، في دعم الجهود والمشاورات على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.

وأكد الأمين العام أهمية توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، داعيا الشعب اللبناني الى وحدة الصف لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى.

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