أهداف مباراة اليابان وقطر.. 2/0 للعنابي (فيديو)

2019/02/01 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

تقدم

معز علي لاعب المنتخب القطري بهدف في شباك اليابان خلال المباراة النهائية لكأس آسيا

2019، التي تجمع المنتخبين على إستاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وأحرز

معز هدفًا رائعًا من ضربة خلفية مزدوجة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأضاف

عبدالعزيز حاتم الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية خارج

منطقة الجزاء، فشل الحارس الياباني في التعامل معها.

وهذه أول مرة يصعد فيها منتخب قطر للمباراة النهائية في كأس آسيا، في حين يسعى منتخب اليابان لإحراز اللقب للمرة الخامسة.

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