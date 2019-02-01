الحكومة العراقية تلتمس امرا من نظيرتها اللبنانية الجديدة

2019/02/01 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً بنظيره اللبنانيّ، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم الجمعة.

وذكر البيان ان الحكيم هنأ باسيل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتوليه مهامَّ منصبه وزيراً للخارجيَّة، مُتمنياً له وللحكومة المنتخبة التوفيق والسداد.

واضاف البيان ان الحكيم اكد في الاتصال على تطلـُّعه لتعزيز التعاون الثنائيِّ لما فيه خير البلدين، مُشدِّداً على ضرورة الحفاظ على الزخم الكبير بالعلاقات بين بغداد وبيروت.

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