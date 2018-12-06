مصر تصدر تعليمات بشأن دخول مواطنيها محافظات عراقية من إقليم كوردستان

2019/02/01 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اهابت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة بمواطنيها بمواطنيها المتواجدين على اراضي اقليم كوردستان بضرورة الحصول على تأشيرة من سفارة العراق في القاهرة في حال التوجه الى اية محافظة عراقية خارج حدود الاقليم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إنه "في ضوء متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المتواجدين في إقليم كردستان العراق بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة العراق في القاهرة قبل السفر أو التوجه إلى أية محافظة عراقية أخرى خارج إقليم كوردستان".

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