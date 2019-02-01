بالفيديو.. تسيير حافلات حديثة في بغداد

2019/02/01 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مباشرة حافلات حديثة من نوع king ling من ساحة عدن الى باب الدروازة.يذكر ان العاصمة بغداد تعاني من زحامات كبيرة طوال اليوم نتيجة دخول ملايين السيارات بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد، فيما اغلقت العشرات من الشوارع بسبب الاحترازات الامنية.

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