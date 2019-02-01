بلجيكا: اليابان والاتحاد الأوروبي يُطلقان أكبر منطقة تجارية في العالم

2019/02/01 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتأتي الاتفاقية الضخمة لتشكل توبيخاً للتهديدات الحمائية، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستغطي نحو 635 مليون شخص.وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان إن "الاتحاد الأوروبي واليابان يبعثان رسالة إلى العالم حول مستقبل التجارة المفتوحة والنزيهة".وأضاف "تبين اتفاقيتنا أن التجارة تتعلق بما هو أكثر من الحصص والرسوم الجمركية، أو ملايين ومليارات الدولارات"، وتابع "الأمر يتعلق بالقيم والمبادئ والنزاهة".وتابع، أن ذلك يتضمن مبادئ "العمل، والسلامة، والمناخ، وحماية المستهلك".وبموجب الاتفاقية، ستُلغي اليابان الرسوم الجمركية على 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82% من المنتجات الزراعية والسمكية.ويُلغي الاتحاد الأوروبي في المقابل 99% من الرسوم على وارداته من اليابان، والرسوم على السيارات، والشاحنات اليابانية في العام الثامن، وأجهزة التلفزيون في العام السادس بعد تطبيق الاتفاقية.وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم: "هذه الاتفاقية تشمل كل شيء"

انتهى.ص.هـ.ح.

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