الحبس والإبعاد لـ 4 عرب سرقوا 130 ألف درهم من مركبة

2019/02/01 | 18:45

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حكمت محكمة جنايات عجمان، بالحبس شهرين، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، على 4 أشخاص من الجنسية العربية، قاموا بسرقة مبلغ 130 ألف درهم

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