العراق وإيران: علاقة معمدة بدم الشهداء..!

2019/02/01 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاسم العجرش

تتعرض الشعوب المتجاورة، لأسباب خارجة عن إرادتها ولا ترغب بها، الى مشاكل تضعها أمام خيارات صعبة، من بينها اللجوء الى الحروب، كوسيلة بائسة لحل

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