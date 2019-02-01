2019/02/01 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قاسم العجرش
تتعرض الشعوب المتجاورة، لأسباب خارجة عن إرادتها ولا ترغب بها، الى مشاكل تضعها أمام خيارات صعبة، من بينها اللجوء الى الحروب، كوسيلة بائسة لحل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران: علاقة معمدة بدم الشهداء..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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