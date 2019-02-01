وزير الخارجيَّة يزور القنصليَّة العامة في إسطنبول ويوجه بتسهيل الاجراءات للمواطنين

2019/02/01 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:زار وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، مقرَّ القنصليّة العامة لجمهورية العراق في إسطنبول، والتقى بكادرها، واستمع لأبرز المشاكل التي تواجههم في تقديم الخدمات القنصليّة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته "الغد برس" ان "وزير الخارجية محمد علي الحكيم زار مقرَّ القنصليّة العامة لجمهورية العراق في إسطنبول، والتقى بكادرها، واستمع لأبرز المشاكل التي تواجههم في تقديم الخدمات القنصليّة وأكّد على أهمّـيَّة تذليل العقبات أمام الجالية العراقـيَّة وهم يُروِّجون مُعامَلاتهم، مُشدِّداً على ضرورة التواصُل معهم، والإسراع في إنجاز طلباتهم".

كما التقى "بعدد من المواطنين العراقيين في تركيا؛ لمُتابَعة أوضاعهم، والاستماع إليهم؛ في سبيل تطوير العمل في القنصلية، وتقديم أفضل الخدمات".

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