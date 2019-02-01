وزير الخارجيَّة يزور القنصليَّة العامة في اسطنبول ويوجه بتسهيل الإجراءات للمواطنين

2019/02/01 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، مقرَّ القنصليّة العامة لجمهورية العراق في إسطنبول، والتقى بكادرها، واستمع لأبرز المشاكل التي تواجههم في تقديم الخدمات القنصليّة.

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