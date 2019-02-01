رسميًا - إقامة كأس السوبر المغربي في الإمارات

2019/02/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر وقع عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، على اتفاقية استضافة مباراة كأس السوبر المغربي، بين الرجاء والوداد البيضاوي.جاء ذلك بعد رغبة من جانب ناديي الرجاء والوداد، مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بنقل المباراة الاستعراضية تحت مسمى "كأس السوبر المغربي" من المغرب إلى الإمارات.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن كافة الإجراءات حول اللقاء، انتهت بحضور سعيد الناصيري وجواد الزيات في الإمارات على هامش منافسات كأس أمم آسيا.

أمجاد يا عرب 🤝فرحة الأهل في الكويت 🇰🇼 بأهداف العنّابي 🇶🇦 في نهائي #كأس_آسيا2019 ❤️( 🎥 : @Almajlliss )#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان pic.twitter.com/T3s1yK6KS3— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019ومن المقرر أن تقام المباراة في الإمارات يوم 23 مارس المقبل، حيث ليس له علاقة بلقاء الإياب بالدوري المغربي.



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المباراة ستكون ضمن استعدادات الرجاء لمواجهة الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي، والمقرر له 30 مارس المقبل.

ويعد هو الديربي المغربي الثاني بين الرجاء والوداد البيضاوي، الذي يقام خارج المغرب، بعد البطولة التي أقيمت في ليبيا.





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